الزمالك:لن نتعاقد مع كهربا لو رحل عن الأهلي ونريده أن يدفع الغرامة

شدد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على صعوبة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مرة أخري، في حالة رحيله عن الأهلي.

وقال منصور في تصريحات مع الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " كهربا هرب من الزمالك من اجل الانتقال للأهلي، فليس من الطبيعي بعد ذلك عودته مرة أخرى للنادي".

وتابع "مش عايز كهربا يمشي من الأهلي، علشان يدفع الغرامة".