أحمد مرتضى: مشكلتي في أزمة كهربا مع الأهلي حول من سيدفع الغرامة

وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تساؤلًا حول من سيتحمل قيمة الغرامة التي تم توقيعها علي محمود عبد المنعم كهربا بعد رحيله عن النادي، هل سيتحملها اللاعب أم سيسددها النادى الأهلي.

وقال منصور في تصريحات مع الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: "أشم رائحة إبعاد الأهلي عن الأزمة، لأن في حالة رحيل اللاعب بنهاية الموسم، من سيدفع الغرامة".

جدير بالذكر أن كهربا افتعل أزمة في الأهلي بسبب نشوب مشادة بينه وبين الشناوي، وكان على إثرها تم تغريمه مليون جنيه.

وذكرت أنباء أن الأهلي قد يجمد اللاعب، وينهي تعاقده مع نهاية الموسم الحالي.