أحمد حسن: الزمالك يتفوق على أي فريق يلعب كرة مفتوحة والفلوس وحدها لا تحقق البطولات

أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية قدرة الزمالك على التفوق على أي فريق يلعب كرة هجومية أمامه، في ظل اعتماد المدير الفني للفريق على اللعب في المساحات في خط الدفاع.

وقال أحمد حسن في تصريحات مع الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " الزمالك تحت قيادة كارتيرون يجيد اللعب أمام الفرق الكبرى التي تقدم كرة هجومية، وهو ما ظهر جليًا في مباراة اليوم أمام بيراميدز".

وتابع " الفلوس فقط لن تجلب البطولات، ويجب أن يتم خلق دوافع للاعبي بيراميدز من أجل تحقيق الفوز بالبطولات".