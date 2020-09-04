معتز البطاوي: توقف الدوري ساهم في تصحيح أخطاء سيراميكا كليوباترا.. فيديو

قال معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، إن الفترة التي كانت قبل توقف مسابقة الدوري كانت النتائج تشهد منحي غير مستقر.
وأضاف خلال لقائه مع مراسل برنامج «ملعب البلد»، الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة دوت الخليج، أن التوقف الطويل للمسابقة الدوري كان فرصة لتصحيح أخطاء الفريق وإعادة حسابات الفريق.
وكشف معتز البطاوي، المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفريق يأمل في بداية جيدة مع استئناف مسابقة الدوري، وشهدت بداية الدوري الفوز في أول خمس لقاءات، وحال الفوز في اللقاءات المقبلة يصعد الفريق إلى الدوري الممتاز.
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