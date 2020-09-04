نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. الأهلي يفقد 11 لاعباً قبل مواجهة وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضربت الغيابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام وادي دجلة، والمقرر إقامتها غدا الجمعة الموافق 4 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز..ط

ومن المقرر أن يغيب 11 لاعبا من العناصر الأساسية للفريق الأحمر، حيث تنوعت أسباب الغياب بين إصابات وإيقافات وإنتهاء تعاقد.

وسيفتقد الأهلي لخدمات كلا من؛ عمرو السولية بسبب معاناته من إصابة في العضلة الأمامية، وحسين الشحات بسبب خضوعه لعملية الفتاق، وكريم نيدفيد بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، ومحمد محمود ومحمود متولي، بسبب تعرضهم لقطع في الرباط الصليبي، وسعد سمير بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

Advertisements

كما سيغيب اليو ديانج عن مباراة الغد؛ بسبب تأخر عودته إلى مصر بعدما سافر إلى بلده مالي لتجديد جواز سفره، إلى جانب استمرار غياب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الأخيرة أمام الزمالك، والتي أقيمت في دولة الإمارات.

ويستمر غياب ثلاثة من أبرز لاعبي القلعة الحمراء؛ وهم رمضان صبحي وحسام عاشور وشريف إكرامي؛ وذلك بعد إنهاء التعاقد معهما و توجيه الشكر لهما.

ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، ويفصله 14 نقطة الزمالك صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد وادي دجلة في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.