نجيب ساويرس معلقا بعد فوز الزمالك: التايم لاين نايم

نشر نجيب ساويرس رجل الأعمال المصرى تعليقًا على مباراة الزمالك وبيراميدز من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وقال نجيب ساويرس :"التايم لاين نايم". فيما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تعزيز تقدمه بهدف ثان في شباك بيراميدز. Advertisements ويواجه الزمالك منافسه بيراميدز في المباراة التي تقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز. منح يوسف اوباما كرة رائعة لكابونجو كاسونجو، ليواجه مهدي سليمان بانفراد مميز ويراوغه الافريقي ويسجل الهدف الثاني.

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