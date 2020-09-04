صدمة لـ الزمالك.. الترجي التونسي يعلن تجديد عقد الهوني لمدة 3 مواسم

وجه نادي الترجي التونسي صدمه لـ فريق الزمالك عقب إعلان تجديد عقد النجم الليبي حمدو الهوني نجم الفريق التونسي حتى موسم 2023. وأعلن الترجي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن الهوني جدد عقده مع الفريق رسميا لمدة 3 مواسم . وكان نادي الزمالك أعلن عن اهتمامه بـ ضم الهوني خلال الفترة الحاليه بالاضافة لـ نادي بيراميدز والريان القطري . وحقق الهوني مع فريق الترجي لقب الدوري التونسي كما قدم ادااء رائع مع الفريق في بطولة دوري ابطال افريقيا قبل ان يودع الفريق البطولة في ربع النهائي .

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