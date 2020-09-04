محمد زيدان يستعيد ذكريات هدف الكاميرون.. خناقة بطولة

استعاد النجم المصرى محمد زيدان لاعب المنتخب الوطنى السابق ذكريات هدفه فى منتخب الكاميرون فى كأس الأمم الأفريقية بنسخة 2008، التى توج بها الفراعنة آنذاك. ونشر محمد زيدان صورة له من المبارة مع الكاميروني سونج عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام وعلق: "

خناقة بطولة ????????"

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

واصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.



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