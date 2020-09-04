الرياضة

ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يُلبي طلب جماهير برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الملامح النهائي لمستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة برشلونة، في الظهور بشكل تدريجي، عقب إجتماع والدة رفقة بارتوميو رئيس النادي الكتالوني مساء أمس.

وكان خورخي ميسي قد أعلن صباح اليوم عن إمكانية بقاء نجلة داخل أسوار برشلونة لعام إضافي، بعد عدم الوصول إلى حل سوي مع رئيس النادي.

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ووفقاً لشبكة " ‏CUATRO " فان ميسي سوف يُلبي طلب جماهير برشلونة في البقاء داخل الفريق حتي إنتهاء تعاقده، من ثم الرحيل مجاناً وتوديع الجماهير في الكامب نو.

ويملك ميسي أهتمام كبير من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، من أجل التعاقد معه في حال الرحيل عن برشلونة.

يذكر أن بارتوميو قد اقترح على خورخي ميسي بقاء نجلة داخل برشلونة وتمديد تعاقده لمدة عامين آخرين، وهو ما رفضه وكيل النجم الأرجنتيني مؤكداً على رغبته في الرحيل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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