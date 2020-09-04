الرياضة

مانشستر سيتي يقدم عرضا جديدا لضم كواليبالي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يقدم عرضا جديدا لضم كواليبالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عرضا جديدا لضم المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية ايطالية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ‏سيتمكن من الوصول الى عرض بقيمة 70 مليون يورو من اجل المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي.

وأضافت التقارير انه الان يعتمد الامر على نابولي إمّا في قبول العرض او الإبقاء على اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي هذا الصيف وعدم بيعه.

يذكر أن رئيس نادي نابولي الإيطالي أعلن أنه مستعد لبيع لاعبه خاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حال تلقي عرض بأكثر من 70 مليون يورو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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