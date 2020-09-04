نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بارتوميو يتراجع عن قراره ويحدد شروط رحيل ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة فكرة التخلي عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان ميسي قد طلب من إدارة النادي الكتالوني الرحيل عن الفريق بشكل مجاني، عقب السقوط المدوي امام بايرن ميونيخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

واجتمع بارتوميو مع خورخي ميسي والد ووكيل النجم الأرجنتيني مساء أمس وطلب منه سرعة التجديد لموكله لمدة عامين، وهو ما لاقي رفض شديد من خورخي.

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ووفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن بارتوميو قد رفض تماما بيع ميسي الا في حالة واحدة فقط.

وأشارت الشبكة أن رئيس النادي الكتالوني رفض مطلقا سماع اي عرض تحت الـ 700 مليون يورو الموجودة في الشرط الجزائي من أجل رحيل البرغوث.

يذكر أن تعاقد ميسي مع برشلونة ينتهي في صيف عام 2021, مما سوف يسمح له بالرحيل المجاني الموسم المقبل، وسط رغبة قوية لدي أندية يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لشراء عقد صاحب الـ 6 كرات ذهبية.