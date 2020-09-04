بـ كلمات موثرة أحمد ناجي يحيي ذكرى رحيل محمود الجوهري

حرص أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق وسموحة الحالي على احياء ذكرى رحيل محمود الجوهري جنرال الكرة المصرية الـ 8 وكتب أحمد ناجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " استاذى العظيم ثمانية سنوات مرت على فراقك شكرا على كل لحظه عشناها بجوارك انت الاستاذ والمعلم رحمك الله وغفر لك " ذكر أن الجوهري بدأ حياته الكروية لاعبًا بالنادي الأهلي ولاعبًا في منتخب مصر في الفترة من 1955 حتى 1966 واعتزل مبكرًا بسبب إصابة رباط صليبي تعرض لها في ركبته فاتجه إلى التدريب، عمل مدربا لفريق النادي الأهلي في بداية الثمانينات من القرن العشرين ونجح في الفوز بأول بطولة إفريقية في تاريخ الأهلي وهي دورى أبطال إفريقيا عام 1982 ثم تولى تدريب مصر في سبتمبر عام 1988 واستطاع الوصول به إلى كأس العالم 1990 لثاني مرة في تاريخه بعد المرة الأولى عام 1934 وتعادل المنتخب المصري مع هولندا 1 / 1 في أولى مبارياته في المونديال كما تعادل مع ايرلندا من دون أهداف وخسر بهدف واحد أمام انجلترا وخرج من الدور الأول.

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