نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من رضا عبد العال عن غياب طارق حامد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأبيض نجح فى تحقيق الفوز على بيراميدز بدون وجود طارق حامد.
وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "ركلة الجزاء المهدرة من بيراميدز كانت نقطة تحول فى المباراة، وغياب طارق حامد لم يؤثر على أداء الفريق بل بالعكس لم يرتكب الزمالك أخطاء".
وأضاف: "الزمالك خسر من المقاولون فى وجود طارق حامد وفاز على بيراميدز فى غيابه".
ويذكر أن الزمالك حقق الفوز على فريق بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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