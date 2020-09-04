الرياضة

سعد سمير يوجه رسالة شكر لـ صلاح ويتمنى انضمام حجازي لـ الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أكد سعد سمير نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن أحمد حجازي نجم فريق ويست بروميتش الإنجليزي لاعب كبير ويمتلك امكانيات ويطور من أدائه كثيرا مشددا ان في حال انضمامه مرة أخرى للأهلي سيضيف الكثير للفريق .

وأضاف سعد سمير في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أنه حجازي لاعب كبير والله عوضه عن صبره واجتهاده. 

وتابع أن محمود حسن تريزيجيه نجم فريق استون فيلا للاعب كبير ويحرص دائما على تطوير أدائه مشددا أنه يسير على نفس درب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول.

كما وجه رسالة شكر لـ محمد صلاح لمساندته له خلال فترة اصابته مشددا ان صلاح كان يراسل الأطباء في انجلترا بشأن تطورات اصابته.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سعد سمير يوجه رسالة شكر لـ صلاح ويتمنى انضمام حجازي لـ الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا