سعد سمير يوجه رسالة شكر لـ صلاح ويتمنى انضمام حجازي لـ الأهلي

وأضاف سعد سمير في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أنه حجازي لاعب كبير والله عوضه عن صبره واجتهاده.
وتابع أن محمود حسن تريزيجيه نجم فريق استون فيلا للاعب كبير ويحرص دائما على تطوير أدائه مشددا أنه يسير على نفس درب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول.
كما وجه رسالة شكر لـ محمد صلاح لمساندته له خلال فترة اصابته مشددا ان صلاح كان يراسل الأطباء في انجلترا بشأن تطورات اصابته.
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