رضا عبدالعال: غياب طارق حامد لم يؤثر على مستوي الزمالك

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك، أن الفريق الأبيض نجح فى تحقيق الفوز على بيراميدز بدون وجود طارق حامد.
وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "ركلة الجزاء المهدرة من بيراميدز كانت نقطة تحول فى المباراة، وغياب طارق حامد لم يؤثر على أداء الفريق بل بالعكس لم يرتكب الزمالك أخطاء".
وأضاف: "الزمالك خسر من المقاولون فى وجود طارق حامد وفاز على بيراميدز فى غيابه".
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