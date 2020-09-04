رضا عبد العال: محمد أبوجبل أفضل حارس مرمى فى مصر

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك، أن محمد أبوجبل، لاعب فريق القلعة البيضاء، أفضل حارس مرمي فى مصر خلال الوقت الحالي.
وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أبوجبل وش السعد على الزمالك وجماهيره، ويقدم مستوي مميز وأداء ثابت منذ حراسته لمرمي القلعة البيضاء ويستحق المشاركة مع المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "حسام البدري لن يستطيع إشراك أبوجبل أساسي في المنتخب الوطني بدلًا من الشناوي بسبب الخوف من جماهير الأهلي والسوشيال ميديا".
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