رضا عبدالعال: أشرف بن شرقي "معلم" الزمالك

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك، أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم القلعة البيضاء، من اللاعبين الكبار الذين يكون لهم بصمة فى كل هدف.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "عندما أشاهد أشرف بن شرقي أتذكر المعلم حسن شحاتة فهو لاعب من طراز فريد ويكون له تأثير فى المباريات الكبيرة وأى هدف للزمالك له بصمة ومن صناعته".

وأضاف: "النجم المغربي لاعب من العيار الثقيل ومن أهم اللاعبين داخل فريق الزمالك خلال الوقت الحالي".