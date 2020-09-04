نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتجاه فى الأهلي لتجميد "كهربا" لنهاية الموسم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إسلام صادق، أن هناك اتجاه لتجميد محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حتي نهاية الموسم الجاري.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "هناك اتجاهين داخل النادي الأهلي الاتجاه الأول يقول بأن اللاعب اعتذر والفريق يحتاجه خلال بطولة أفريقيا وخاصة أن مباراة الوداد ستكون أهم محطات الفريق هذا الموسم".
وأضاف: "الاتجاه الثاني يأتي من جانب لجنة التخطيط وهو بأن ما حدث لا يجوز ويجب تجميد اللاعب حتي نهاية الموسم كما أنهم يرغبون فى بيعه خلال الفترة المقبلة".
ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه وادى دجلة اليوم ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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