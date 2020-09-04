نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات صفقة فينالدوم إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية هولندية أن ليفربول لم يدخل في مفاوضات حتى الآن بشأن بيع نجم خط وسط الفريق الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى برشلونة الإسباني كما هو متوقع وبالتالي فإن عملية التعاقد مع تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني مازالت متوقفة.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن فينالدوم أعطى موافقته على الانتقال إلى النادي الكتالوني بالفعل ولكن مسئولو البلوجرانا لم يقوموا بتفعيل المفاوضات مع الريدز حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن قيام برشلونة بالتعاقد مع فينالدوم محكوم أولاً ببيع بعض اللاعبين وتقليل قائمته في الفترة المقبلة وخصوصاً وأنه يمتلك العديد من نجوم خط الوسط الذين مازالت عقودهم سارية مع البرسا.

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وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة تيليجراف الهولندية أن فينالدوم كان قريباً جداً من التوقيع لبرشلونة بعد المفاوضات المُبشرة بينهم وأنه لم يتبق أمام فينالدوم سوى موسم واحد في عقده كما أن ليفربول منفتح على فكرة بيعه.

وألمحت الصحيفة الهولندية أن كل شىء راكد للغاية حالياً لأن برشلونة ليس لديه استعداد لدفع أكثر من 15 مليون يورو لإتمام تلك الصفقة، حيث يراهن مسئولي النادي الكتالوني على أن السوق مازال في بدايته وأن عليهم الاحتفاظ بالصبر للحصول على أفضل الأسعار.

وأفادت الصحيفة الهولندية بأن فينالدوم مازال هدف واضح بالنسبة لبرشلونة وكومان يمتلك معلومات أكيدة عن المفاوضات التي تدور مع النجم الهولندي ولكنه ينتظر موافقة ليفربول على السعر الذي سيقدمه مسئول البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة الهولندية إلى أن برشلونة قام بالتعاقد مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلى أنه يسعى للتخلي عن آرتورو فيدال بعد رحيل راكيتيتش إلى أشبيلية ولديه كذلك مونتشو ورافينيا وكارليس وجميعهم لاعبين يتطلع لبيعهم بالإضافة إلى اللاعبين الأساسيين مما يجعل الحمل ثقيل على النادي الإسباني.