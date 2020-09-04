نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: لن نتعاقد مع كهربا فى حال رحيله عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على صعوبة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا مرة أخري، في حالة رحيله عن الاهلي.

.

وقال منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " كهربا هرب من الزمالك من اجل الانتقال للاهلي، فليس من الطبيعي بعد ذلك عودته مرة اخري للنادي".

Advertisements

وتابع "مش عايز كهربا يمشي من الاهلي، علشان يدفع الغرامة".

ووجه أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تساؤلًا حول من سيتحمل قيمة الغرامة التي تم توقيعها علي محمود عبد المنعم كهربا بعد رحيله عن النادي، هل سيتحملها اللاعب أم سيسددها النادى الأهلي.

وقال منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: " اشم رائحة ابعاد الأهلي عن الأزمة، لان في حالة رحيل اللاعب بنهاية الموسم، من سيدفع الغرامة".