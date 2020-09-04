نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقتراح سفر الأهلي والزمالك للمغرب على طائرة واحدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اقتراحه بسفر فريقي الزمالك والأهلى علي متن طائرة خاصة للذهاب إلي المغرب استعدادًا لمواجهتي الرجاء والوداد المغربين علي الترتيب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال مرتضي في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار: "اقترحت سفر الفريقين مع بعضهما، كونهما ناديين مصريان ويجب أن يظهرا بمظهر جيد".
وأكد أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اجتماع مجلس ادارة نادي الزمالك اليوم الجمعة، سيتم خلاله الاستقرار علي رئيس بعثة الفريق في المغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح منصور في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه المذاع على قناة النهار، عن وجود اتصالات مع السفارة المصرية في المغرب لترتيب فندق الاقامة، وملاعب التدريب قبل السفر إلي المغرب، من أجل تذليل أية عقبات قد تواجه الفريق.
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