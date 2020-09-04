نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين ياسر المحمدي: أتمني وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق عن رأيه فى باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للقلعة البيضاء والذي قاد الفريق للفوز خلال الفترة الماضية على الأهلي وبيراميدز. وقال حسين ياسر المحمدي عبر تصريحات تليفزيونية لبرنامج نمبر وان:" كارتيرون صنع توليفة ممتازة من لاعبي الزمالك، ومباريات الدوري بمثابة تجهيز للثلاثى الأهلي والزمالك وبيراميدز للمباريات الأفريقية". وتابع:" كنت أتمنى التواجد في نادي الزمالك في الفترة الحالية تحت رئاسة مرتضى منصور، والاستقرار الإداري في نادي الزمالك ينعكس على نتائج الفريق". وأضاف:" فرجاني ساسي سيخسر كثيرًا لو رحل عن نادي الزمالك، وأتمني وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا وعلى الإعلام مساندة الفريقين ".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسين ياسر المحمدي: أتمني وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.