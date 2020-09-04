نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور مفاجئ في أزمة ميسي وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خورخي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني، عن تغير طارئ في مسار الأزمة مع إدارة الكتالوني.

مستجدات أزمة ميسي مع برشلونة

تحدث خورخي ميسي خلال تصريح مُقتضب لقناة "كواترو" الإسبانية: "ندرس إمكانية بقاء ليو مع الفريق".

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وكان خورخي قد عقد اجتماعا مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أمس الأربعاء، حيث أكد رغبة البرغوث في الرحيل.

من جانبه أفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، بأن خورخي ميسي شاهد الفيديو الذي التقطته قناة "كواترو"، فقال إنه لم يرد على سؤالهم حول بقاء ميسي بـ"نعم"، بل كان رده: "لا أعرف".

الجدير بالذكر أن مسؤولي برشلونة رفضوا الدخول في أي مفاوضات مع أي ناد يرغب في ضم ميسي، حيث يرغب النادي الكتلوني في الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 700 مليون يورو.

وكانت عدة تقارير صحفية أرجنتينية قد أكدت، أن ميسي سيبقى في صفوف برشلونة بنسبة 90%، على أن يرحل بنهاية عقده الصيف المقبل.