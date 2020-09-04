نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض جديد من مانشستر سيتي لخطف نجم نابولي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية فرنسية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يُجهز عرضًا جديدًا في الأسبوع الحالي من أجل التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونقلت شبكة Sportitalia الإيطالية عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن مانشستر سيتي سيُجهز عرضًا جديداً في الأيام المقبلة والذي ستبلغ قيمته 70 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت على الرغم من أن إدارة نابولي حددت مبلغ 80 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات النجم السنغالي.
وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي كان قد صرح بأن كلا من كوليبالي وميليك في طريقهما للرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي.
وأكدت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أن كوليبالي توصل لاتفاق بالفعل مع مانشستر سيتي على البنود الشخصية، حيث أبدى النادي الإنجليزي استعداده لمُضاعفة راتبه الحالي إلى 12 مليون يورو سنويًا.
وأوضحت الشبكة الإيطالية أن كوليبالي كان حريصًا على الاستمرار في صفوف نابولي وطلب زيادة طفيفة في راتبه ليكون 7 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت لكن رئيس النادي دي لورينتيس رفض طلبه.
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