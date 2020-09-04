نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انضمامه رسمياً.. كيف سيكون تشكيل مانشستر يونايتد مع انضمام دي بيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مانشستر يونايتد رسمياً، التعاقد مع لاعب خط الوسط الهولندي الدولي دوني فان دي بيك، قادماً من نادي أياكس أمستردام الهولندي، بعقد لمدة 5 سنوات.

وبلغت قيمة الصفقة 39 مليون يورو، غير شاملة الإضافات والمتغيرات التي يحصل عليها اللاعب مع النادي الكتالوني.

وسيشكل اللاعب صاحب الـ24 عاماً تعزيزاً كبيراً للنرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في خط الوسط.

وربما يوظف سولشاير اللاعب كرابع في وسط الملعب، بجوار نيمانيا ماتيتش، برونو فيرنانديز، بول بوجبا، على أن يتواجد الرباعي خلف ثنائي هجومي مكون من ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال.

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وربما يصبح تشكيل مانشستر يونايتد مع دي بيك على النحو التالي.

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – لوك شاو.

خط الوسط: بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش – برونو فيرنانديز – دوني فان دي بيك.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – أنتوني مارسيال.