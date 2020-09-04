الرياضة

تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحول مثير في موقف ميسي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية اليوم، وجود تحول جديد في موقف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، ناديه، خلال الفترة الحالية.

وأثار ميسي الجدل مع برشلونة بإصراره على الرحيل عن صفوف الفريق، متعللاً بالشرط الجزائي، الذي يمنحه الرحيل دون مقابل.

وعلى النقيض، رفضت إدارة برشلونة رحيل اللاعب دون مقابل، وتمسكت برحيله بدفع الشرط الجزائي، والذي يبلغ 700 مليون يورو.

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وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلاً عن قناة "TYC Sports" الأرجنتينية، فإن ميسي عدل عن قراره، وقرر البقاء داخل النادي الكتالوني.

وأضافت، أن اللاعب سيبقى حتى نهاية عقده مع برشلونة، والذي ينتهي خلال الموسم المقبل، ومن ثم يرحل دون مقابل في صيف العام القادم 2021.

وقام والد اللاعب، خورخي ميسي، بالتفاوض بشكل مطول مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، من أجل الوصول لحل لتلك الأزمة دون جدوى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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