هدف بيراميدز.. الأهلي يخطط لخطف صفقة أيوب الكعبي

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أحمد جودة - القاهرة -
يكثف النادي الأهلي مفاوضاته للتعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت مصادر صحفية، أن مسؤولي الأهلي على تواصل مع وكيل اللاعب، لبحث إمكانية ضمه للقلعة الحمراء، وتدعيم خط الهجوم.
وأشارت المصادر، أن مسؤولي الأهلي علموا أن اللاعب يتقاضى 2 مليون دولار في الموسم الواحد، وهو أعلى بكثير مما يتقاضاه لاعب الفئة الأولى في الأهلي.
وقم اللاعب بفسخ عقده مع ناديه الصيني خلال الفترة الحالية، والذي انضم له في يناير الماضي من فريق الوداد البيضاوي المغربي.
وفي ظل كونه لاعباً حراً، انهالت العروض على اللاعب، حيث يمتلك اللاعب 3 عروض من الدوري التركي، فضلاً عن عرض من نادي بيراميدز.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة غداً الجمعة، في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب القاهرة الدولي.
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