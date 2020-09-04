ويطمح فريق الاتحاد بقيادة نجمه فهد المولد في خطف الفوز من النصر، لقطع خطوة كبيرة نحو البقاء في مسابقة الدوري، بعد الأداء والنتائج الكارثية التي قدمها هذا الموسم.
في المقابل يدخل فريق النصر مباراة اليوم بدون ضغوطات، بعدما ضمن المركز الثاني في مسابقة الدوري، والمشاركة في دوري أبطال آسيا.
كان الهلال توج حسم لقب الدوري السعودي رسميا بعد اكتساح الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية.
ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ 11 بـ 31 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الدوري السعودي.. الاتحاد في مهمة صعبة أمام النصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.