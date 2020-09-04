الدوري السعودي.. الأهلي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب أبها

يحل فريق أهلي جدة ضيفا ثقيلا على نظيره أبها، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة والنصف وخمس دقائق، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى الأهلي بقيادة نجمه عمر السومة لاستعادة نغمة الانتصارات أمام أبها، لتعزيز فرصه في إنهاء الموسم في المركز الثالث، والمشاركة في دوري أبطال آسيا.

كان فريق الأهلي تعادل مع الشباب، في الجولة الماضية، بمسابقة الدوري.

في المقابل يطمح أبها في تحقيق التعادل على الأقل في مباراة اليوم، لضمان البقاء رسميا في مسابقة الدوري، الموسم القادم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز التاسع بـ 35 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الاتحاد مع النصر، الاتفاق مع ضمك الرائد مع الفيصلي، الشباب مع الحزم، الفتح مع التعاون، الهلال مع الوحدة، الفيحاء مع العدالة.