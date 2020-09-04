الطريق إلى النجمة 42.. الأهلي يسعى لقطع خطوة جديدة نحو التتويج بالدوري أمام دجلة

يستضيف فريق الأهلي نظيره وادي دجلة، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه.

في المقابل يطمح وادي دجلة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لمواصلة الابتعاد عن دائرة الهبوط.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة برصيد 62 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاته من مسابقة الدوري الممتاز، مصر المقاصة مع الإسماعيلي، في تمام الخامسة مساء، على ملعب المقاولون العرب.