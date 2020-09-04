تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

يستضيف فريق كرة القدم الاول بالنادي الأهلي نظيره وادي دجلة، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الممتاز. ومن المتوقع ان يبدأ فايلر المدير الفني للأهلى المباراة بتشكيل كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ايمن أشرف – محمود وحيد الوسط : حمدي فتحي – أليو ديانج - محمد مجدي افشة الهحوم : بادجي - أحمد الشيخ – أجايي ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة برصيد 62 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الـ 11 بـ 36 نقطة.

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