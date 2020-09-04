الدوري السعودي.. الهلال في نزهة أمام الوحدة

يحل فريق الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره الوحدة، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة والنصف وخمس دقائق، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري السعودي.

ويدخل الهلال مباراة اليوم بدون أي ضغوطات، بعدما حسم لقب الدوري لصالحه رسميا، عقب الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية.

في المقابل يدخل الوحدة المباراة تحت شعار " لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على فرصه في إنهاء الموسم في المركز الثالث والمشاركة في دوري أبطال آسيا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 66 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الاتحاد مع النصر، الاتفاق مع ضمك الرائد مع الفيصلي، الشباب مع الحزم، الفتح مع التعاون، أبها مع الأهلي، الفيحاء مع العدالة.