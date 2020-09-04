الرياضة

الهلال يفتقد نجمي الفريق أمام الوحدة بسبب الإصابة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفتقد نجمي الفريق أمام الوحدة بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب الثنائي علي البليهي وعمر خريبين عن فريق الهلال السعودي، في مباراته أمام مضيفه الوحدة، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة التاسعة والعشرون من دوري كأس الأمير للمحترفين.

 

وتواجد المهاجم السوري عمر خريبين في العيادة الطبية أمس الخميس؛ نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية، وكذلك المدافع علي البليهي بسبب تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية.

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واختتم الهلال أمس تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة الوحدة، حيث غلب الجانب التكتيكي على الحصة التدريبية، إذ بدأت بتدريبات فنية وتلاها جمل تكتيكية، اختتمها المدرب رازفان لوشيسكو بمناورة على جزء من الملعب.

 

وغادرت بعثة الفريق إلى "الطائف"؛ تأهبًا لمواجهة الوحدة مساء اليوم، وسط تكفّل عضو الشرف الذهبي عبد العزيز بن عبد المحسن الرويشد، بمصروفات إقامة بعثة الفريق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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