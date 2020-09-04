حصاد الخميس.. الزمالك يفوز على بيراميدز.. وإسبانيا تنتزع تعادلا قاتلا من ألمانيا

شهد أمس، الخميس،إقامة العديد من المواجهات المثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبزرهما مواجهتى الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري، وألمانيا أمام إسبانيا بـ دوري الأمم الأوروبية:

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز نتائج مواجهات أمس،الخميس:

الدوري المصري:

استعاد الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدفي الزمالك، مصطفى محمد في الدقيقة في الدقيقة 41 وكاسونجو في الدقيقة 83.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 48 في جدول ترتيب مسابقة الدوري محتلا المركز الثاني خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 62 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عن النقطة 45 في المركز الثالث.

ويعد الزمالك الأكثر حصولا على المركز الثاني في تاريخ مسابقة الدوري المصري بواقع 33 مرة.

باقي نتائج مباريات الدوري:

طنطا 1 - 1 الاتحاد السكندري

نادي مصر 1 - 1 حرس الحدود

المقاولون العرب 2 - 0 المصري البورسعيدي

دوري الأمم الأوروبية:

إسبانيا تنتزع التعادل مع ألمانيا:

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انتزع منتخب إسبانيا تعادلا قاتلا من منتخب ألمانيا، في افتتاح دور المجموعة، من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

تقدم منتخب ألمانيا عن طريق تيمو فيرنر في الدقيقة 51، قبل أن ينتجح منتخب إسبانيا في إدراك التعادل عن طريق لويس جايا في الدقيقة 90.

وجاءت باقي نتائج مباريات الأمس بـ دوري الأمم الأوروبية كالتالي:

لانفيا 0 - 0 أندورا

أوكرانيا 2 - 1 سويسرا

روسيا 3 - 1 صربيا

تركيا 0 - 1

مولدوفا 1 - 1 كوسوفو

سلوفينيا 0 - 0 اليونان

جزر فاروه 3 - 2 مالطة

بلغاريا 1 - 1 إيرلندا

فنلندا 0 - 1 ويلز