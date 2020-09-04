ويستعرض " دوت الخليج" أبرز نتائج مواجهات أمس،الخميس:
الدوري المصري:
استعاد الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الممتاز.
أحرز هدفي الزمالك، مصطفى محمد في الدقيقة في الدقيقة 41 وكاسونجو في الدقيقة 83.
وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 48 في جدول ترتيب مسابقة الدوري محتلا المركز الثاني خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 62 نقطة، بينما تجمد رصيد بيراميدز عن النقطة 45 في المركز الثالث.
ويعد الزمالك الأكثر حصولا على المركز الثاني في تاريخ مسابقة الدوري المصري بواقع 33 مرة.
باقي نتائج مباريات الدوري:
طنطا 1 - 1 الاتحاد السكندري
نادي مصر 1 - 1 حرس الحدود
المقاولون العرب 2 - 0 المصري البورسعيدي
دوري الأمم الأوروبية:
إسبانيا تنتزع التعادل مع ألمانيا:
انتزع منتخب إسبانيا تعادلا قاتلا من منتخب ألمانيا، في افتتاح دور المجموعة، من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
تقدم منتخب ألمانيا عن طريق تيمو فيرنر في الدقيقة 51، قبل أن ينتجح منتخب إسبانيا في إدراك التعادل عن طريق لويس جايا في الدقيقة 90.
وجاءت باقي نتائج مباريات الأمس بـ دوري الأمم الأوروبية كالتالي:
لانفيا 0 - 0 أندورا
أوكرانيا 2 - 1 سويسرا
روسيا 3 - 1 صربيا
تركيا 0 - 1
مولدوفا 1 - 1 كوسوفو
سلوفينيا 0 - 0 اليونان
جزر فاروه 3 - 2 مالطة
بلغاريا 1 - 1 إيرلندا
فنلندا 0 - 1 ويلز
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حصاد الخميس.. الزمالك يفوز على بيراميدز.. وإسبانيا تنتزع تعادلا قاتلا من ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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