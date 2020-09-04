نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
اقتحم مسؤولو بيراميدز سباق الأندية الراغبة فى التعاقد مع كريم طارق صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بتروجت والمعار لطلائع الجيش، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
صراع ضم كريم طارق في الميركاتو الصيفي
ويقدم كريم طارق مستويات جيدة مع الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، خلال الموسم الحالى وتحديدا منذ عودة النشاط الكروى بعد جائحة كورونا.
ويسابق بيراميدز في صراع ضم كريم طارق، نادي الزمالك الذي يرغب في إنهاء الصفقة بشكل رسمى فى ظل حاجتهم للاعب صانع ألعاب يكون بديلا ليوسف أوباما.
ويسعى مسؤولو نادي الزمالك لضم كريم طارق،فى ظل عدم قناعة الفرنسى باتريس كارتيرون بالقدرات الفنية لكريم بامبو ومحمد عنتر وإسلام جابر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.