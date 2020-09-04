نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دي بيك يعلق على اختياره للرقم 34 مع مانشستر يونايتد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - صرح الهولندي دوني فان دي بيك نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد وآياكس الهولندي السابق أن السبب وراء اختياره للرقم 34 مع الشياطين الحمر هو تكريماً لزميله السابق في آياكس عبد الحق نوري.
وكان عبد الحق نوري قد دخل في غيبوية منذ عام 2017 بعد سقوطه خلال مباراة ودية أمام فيردر بريمن الألماني لينتهي مشواره الإحترافي الذي كان ينتظره مستقبل باهر.
وأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي مؤخرًا عن تعاقده مع دوني فان دي بيك بعقد تبلغ مدته 5 سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمكافآت.
وعن اختياره للرقم 34، قال فان دي بيك في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي:" أنه أمر خاص بالنسبة لي لأن صديقي العزيز عبد الحق نوري".
واختتم فان دي بيك تصريحاته قائلاً :"ربما تعرفون القصة، إنه صديق جيد لي وأنا قريب جدًا من عائلته لذلك قررت الحصول على رقمه القديم".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فان دي بيك يعلق على اختياره للرقم 34 مع مانشستر يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.