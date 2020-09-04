انت الان تتابع تفاصيل خبر أنباء عن اختفاء كأس الأمم الأفريقية من مقر الجبلاية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرح الإعلامي الرياضي المصري و نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أحمد شوبير عن تداول أنباء عن اختفاء كأس الأمم الأفريقية من مقر الجبلاية وعدم علم أي شخص عن مكان تواجده في مفاجأة غريبة قد تطيح باتحاد الكرة الحالي وبدأت الأخبار بعد نية اتحاد الكرة عمل متحف للإنجازات الكروية للمنتخب المصري يضم كأس الأمم الأفريقية التي احتفظت بها مصر بعد إنجاز تاريخي غير مسبوق بالفوز بأهم بطولة في القارة السمراء في ثلاثة بطولات متتالية أعوام 2006 و 2008 و 2010 تحت قيادة المدرب الأسطورة حسن شحاتة ووجود نخبة من أهم نجوم كرة القدم المصرية علي مر تاريخها لعل أبرزهم النجم محمد أبو تريكه والقائد أحمد حسن وصخرة الدفاع وائل جمعة.

اختفاء كأس الأمم الأفريقية من مقر الجبلاية. الكأس راح فين!!

عقب اكتشاف حادث اختفاء كأس الأمم الأفريقية من مقر الجبلاية أكد أحد الموظفين في اتحاد الكرة المصري تواجد كأس الأمم الأفريقية في حوزة النجم أحمد حسن قائد المنتخب الوطني والذي شارك في فوز المنتخب المصري في الثلاث بطولات فقام أحد أعضاء اتحاد الكرة بالتواصل مع النجم أحمد حسن ليؤكد عدم امتلاكه للكأس وأنه لا يعلم أي شئ عن تلك الواقعة مما أكد أخبار اختفاء كأس الأمم الأفريقية من مقر اتحاد الكرة المصري ويبحث حاليا أعضاء اتحاد الكرة عن أي معلومات قد ترشد إلي مكان الكأس المختفية في ظل وجود فرضية قوية عن سرقته.

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أزمة جديدة لاتحاد الكرة في مصر

في ظل هذه الأجواء تشهد الكرة المصرية أزمة جديدة بعد قرار الكاف عن أخر موعد 20 أكتوبر القادم لتحديد الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة في ظل عدم إمكانية اكتمال الموسم الكروي في مصر حتي ذلك التاريخ وعدم قبول الكاف استثناء الفرق المصرية من هذا الموعد ومن الدخول إلي الأدوار التمهيدية للبطولات كما ترفض الفرق المصرية ارسال اتحاد الكرة لترتيب العام الماضي للفرق المشاركة في البطولات الأفريقية .