الرياضة

الأهلي يستضيف وادي دجلة مساء اليوم في الجولة ٢٤ للدوري

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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستضيف نظيره فريق وادي دجلة في الثامنة من مساء اليوم الجمعة ، على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الأسبوع الـ24 من منافسات بطولة الدوري العام.

يخوض الأهلي اللقاء بدافع الحفاظ على سلسلة الانتصارات بعد الفوز الذي حققه على حساب الجونة بالجولة الـ22 ومن بعده المصري في الجولة 23؛ لتعزيز موقعه في صدارة الجدول، والاقتراب بقوة من حسم لقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

يدخل الأهلي مواجهة «دجلة» وهو يعتلي قمة جدول الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، جمعها على مدار 23 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة، واكتفى بالتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة.

ويمتلك الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري، برصيد 56 هدفا ، كما أنه صاحب أقوى خط دفاع، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يدخل وادي دجلة مواجهة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة جمعها من6 انتصارات و 8 تعادلات و9 هزائم، وله 24 هدفا، وعليه 30 هدفا.

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وكان الجهاز الفني للأهلي، بقيادة رينيه فايلر، منح لاعبي الفريق راحة سلبية 48 ساعة عقب الفوز الذي حققه على حساب المصري قبل العودة للتدريبات؛ استعدادا للمباراة.

واختار فايلر قائمة المباراة التي شهدت عودة أليو ديانج وأحمد فتحي اللذين غابا عن مواجهة المصري، فيما يغيب علي معلول، ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف، ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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