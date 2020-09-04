الأهلي يستضيف وادي دجلة مساء اليوم في الجولة ٢٤ للدوري

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستضيف نظيره فريق وادي دجلة في الثامنة من مساء اليوم الجمعة ، على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الأسبوع الـ24 من منافسات بطولة الدوري العام.
يخوض الأهلي اللقاء بدافع الحفاظ على سلسلة الانتصارات بعد الفوز الذي حققه على حساب الجونة بالجولة الـ22 ومن بعده المصري في الجولة 23؛ لتعزيز موقعه في صدارة الجدول، والاقتراب بقوة من حسم لقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.
يدخل الأهلي مواجهة «دجلة» وهو يعتلي قمة جدول الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، جمعها على مدار 23 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة، واكتفى بالتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة.
ويمتلك الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري، برصيد 56 هدفا ، كما أنه صاحب أقوى خط دفاع، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يدخل وادي دجلة مواجهة اليوم في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة جمعها من6 انتصارات و 8 تعادلات و9 هزائم، وله 24 هدفا، وعليه 30 هدفا.
وكان الجهاز الفني للأهلي، بقيادة رينيه فايلر، منح لاعبي الفريق راحة سلبية 48 ساعة عقب الفوز الذي حققه على حساب المصري قبل العودة للتدريبات؛ استعدادا للمباراة.
واختار فايلر قائمة المباراة التي شهدت عودة أليو ديانج وأحمد فتحي اللذين غابا عن مواجهة المصري، فيما يغيب علي معلول، ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف، ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.
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