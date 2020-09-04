الرياضة

تاريخ وأرقام مواجهات الأهلي ووادي دجلة

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11:00 صباحًا - 4 سبتمبر، 2020

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يستضيف وادي دجلة في إطار الجولة الـرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري العام.
وتحمل مباراة الأهلي ووادي دجلة رقم 16 في لقاءات الفريقين، حيث التقى الفريقان في 15 مباراة في منافسات بطولة الدوري منذ الظهور الأول لوادي دجلة بدوري الأضواء والشهرة موسم2010-2011.

حقق الأهلي الفوز في 11 مباراة ، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات منهم مباراتان بنتيجة التعادل السلبي.. بينما حقق وادي دجلة الفوز في مباراة واحدة.

أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة3-0 في منافسات الأسبوع السابع هذا الموسم.

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أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2010، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد ، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين بتاريخ 11-12-2019 وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-0

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فريق وادي دجلة في 19 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلي 6 أهداف من دجلة.

ويُعد حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك دجلة في أول لقاءات الفريقين في موسم 2010-2011، بينما يعد أحمد الشيخ لاعب الفريق الحالي، صاحب آخر أهداف الأهلي في شباك دجلة.

وخرج الأهلي بشباكه نظيفة في 9 مباريات أمام وادي دجلة، فيما فشل مهاجمو الأهلي من هز شباك دجلة في 3 مباريات فقط.
مباراة واحده جمعت الفريقين بعيدا عن منافسات بطولة الدوري الممتاز وجاءت في بطولة كأس مصر وتحديدا في موسم 2016-2017 في إطار منافسات دور ربع نهائي البطولة وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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