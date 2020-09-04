«رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد في أولى مباريات نهائي دوري السوبر

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12:05 مساءً - 4 سبتمبر، 2020
الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الجمعة أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري في أول لقاءات الفريقين بالدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين والذي يقام بنظام best of 5.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين؛ للمنافسة على لقب البطولة.
ويعقد أشرف توفيق المدير الفني محاضرة للاعبي الفريق قبل التوجه إلى صالة الشباب والرياضة لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب في المباراة.
وكان «توفيق» قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه اتحاد كرة السلة أمس على الدوافع الكبيرة لدى اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن من أجل الفوز باللقب.
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