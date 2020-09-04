للمشاركة في قرعة كأس العالم.. رئيس الاتحاد البيلاروسي لكرة اليد يصل إلى القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، فلاديمير كونوبليف رئيس الاتحاد البيلاروسي لكرة اليد، ويرافقه مدير الاتحاد البيلاروسي، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كأس العالم لليد، والتي سوف تقام غدا السبت تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 .

قام أعضاء مكتب هيئه تنشيط السياحة بالمطار ممثلا فى نسرين عثمانلى مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمود الجنزورى وسامح عبد الباسط بالإشراف علي إنهاء اجراءات وصولهم على الطائرة التركية.

ومن المنتظر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات القادمة، ضيوف مصر المشاركة بالبطولة التي تحت تقام تحت رئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

تستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها ، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ ، وهى النسخه 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 ، وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت فى بلدين ، بينما تنظم القادمة فى ٣ دول مما يضع البلاد فى تحد جديد ، وتقام البطولة تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتعاون ١٨ وزيرا بالحكومة حتي تخرج بالشكل الذي يليق بالبلاد .