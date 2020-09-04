الرياضة

كوتينيو يقطع إجازته للانضمام إلى تدريبات برشلونة

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قطع فيليب كوتينيو أجازته للانضمام إلى تدريبات فريق برشلونة، استعدادا للموسم الجديد 201 7 - 2018.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، صورة لـ كوتينيو وهو يتدرب، اليوم، الجمعة، بشكل منفرد.

كان من المقرر أن يعود كوتينيو إلى التدريبات، الثلاثاء المقبل، ولكن يبدو أن اللاعب متحمسا للغاية، لارتداء قميص برشلونة مجددا.

يذكر أن  كوتينيو انضم  إلى برشلونة في شتاء 2016 قادما من ليفربول مقابل 150 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات نفسه مع البلوجرانا، ليرحل الصيف الماضي إلى بايرن ميونخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، ثم عاد لبرشلونة مجددا هذا الصيف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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