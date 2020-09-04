كوتينيو يقطع إجازته للانضمام إلى تدريبات برشلونة

قطع فيليب كوتينيو أجازته للانضمام إلى تدريبات فريق برشلونة، استعدادا للموسم الجديد 201 7 - 2018.
كان من المقرر أن يعود كوتينيو إلى التدريبات، الثلاثاء المقبل، ولكن يبدو أن اللاعب متحمسا للغاية، لارتداء قميص برشلونة مجددا.
يذكر أن كوتينيو انضم إلى برشلونة في شتاء 2016 قادما من ليفربول مقابل 150 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات نفسه مع البلوجرانا، ليرحل الصيف الماضي إلى بايرن ميونخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، ثم عاد لبرشلونة مجددا هذا الصيف.
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