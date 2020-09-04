هولندا في مواجهة شرسة أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب هولندا نظيره البولندى، اليوم فى تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء ، على ملعب "يوهان كرويف آرينا"، فى الجولة الاولى من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة دورى الأمم الأوروبية.

ويقع المنتخب الهولندي والبولندي في المجموعة A1، التي تضم منتخبي إيطاليا والبوسنة والهرسك.

تنطلق مباراة هولندا ضد بولندا في التاسعة إلا ربع، مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، و تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD3.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

حراسة المرمى: سيليسين - كرول - بيزوت

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الدفاع: ناثان آكى - فيرجيل فان دايك - دمفريز - هاتيبور - شورز - فالتمان - دى فرى

الوسط: ووندال - فان دى بيك - فير - محمد احتارين - فرانكى دى يونج - دى رون - ستروتمان - فينالدوم

الهجوم: ريان بابل - بيرجوين - لوك دى يونج - ممفيس ديباى - كوينسى بروميس



وتعد مباراة اليوم هى الأولى للمدير الفنى المؤقت لمنتخب هولندا دوايت لوديويجيس، بعد رحيل رونالد كومان لتدريب فريق برشلونة الإسبانى.

