الرياضة

موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي فريق الهلال الأول لكرة القدم، نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الهلال توج بطلا للدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2019-2020، بعد فوزه في الجولة الماضية ووصوله للنقطة 66، ليبتعد عن أقرب منافسيه النصر بـ6 نقاط.

ويقام لقاء الوحدة مساء اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر سبتمبر 2020، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 7:35 بتوقيت القاهرة، و8:35 بتوقيت مكة المكرمة، و9:35 بتوقيت أبوظبي.

ويذاع اللقاء الذي يجمع بين الهلال والوحدة، على قناتي الرياضية الأولى والثانية.

جدير بالذكر أن الوحدة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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