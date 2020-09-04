نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلاقي فريق الهلال الأول لكرة القدم، نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.
وكان الهلال توج بطلا للدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2019-2020، بعد فوزه في الجولة الماضية ووصوله للنقطة 66، ليبتعد عن أقرب منافسيه النصر بـ6 نقاط.
ويقام لقاء الوحدة مساء اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر سبتمبر 2020، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 7:35 بتوقيت القاهرة، و8:35 بتوقيت مكة المكرمة، و9:35 بتوقيت أبوظبي.
ويذاع اللقاء الذي يجمع بين الهلال والوحدة، على قناتي السعودية الرياضية الأولى والثانية.
جدير بالذكر أن الوحدة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.