ماديسون وصوفيا تفلتان من مفاجآت الدور الثاني في فلاشينج ميدوز

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أحمد جودة - القاهرة - أفلتت لاعبتا التنس الأمريكيتان صوفيا كينن وماديسون كيز من مفاجآت الدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) وتأهلتا بجدارة إلى الدور الثالث في البطولة فيما ودعت البريطانية جوانا كونتا والإسبانية جاربيني موجوروزا البطولة مساء الخميس من الدور الثاني لتتواصل المفاجآت في هذا الدور بالبطولة.

وفجرت الرومانية سورانا كريستيا المصنفة 77 عالميا إحدى المفاجآت المبكرة في البطولة وتغلبت على كونتا المصنفة التاسعة للبطولة 2 / 6 و7 / 6 (7 / 5) و6 / 4 لتلتقي في الدور الثالث مع التشيكية كارولينا موكوفا المصنفة 20 للبطولة التي تأهلت لهذا الدور بالفوز على الروسية أنا كالينسكايا 6 / 3 و7 / 6 (7 / 4) .

وكافحت كونتا ، التي بلغت دور الثمانية للبطولة في الموسم الماضي ، على مدار ساعتين و50 دقيقة لكنها سقطت أمام كريستيا /30 عاما/ التي حققت أول فوز لها على إحدى المصنفات في المراكز الـ20 الأولى عالميا منذ مايو 2019 .

وأفلتت ماديسون كيز المصنفة السابعة للبطولة من فخ المفاجآت في الدور الثاني للبطولة حيث حققت فوزا سهلا على الإسبانية أليونا بولسوفا 6 / 2 و6 / 1 لتلتقي في الدور الثالث مع الفرنسية أليز كورنيه التي تأهلت للدور الثالث في البطولة بالفوز على البلجيكية يسالين بونافنتور 7 / 6 (7 / 4) و6 / 3 .

وواصلت التونسية أنس جابر تقدمها في البطولة بالفوز على الاستونية كايا كانيبي 7 / 6 (10 / 8) و6 / صفر في الدور الثاني للبطولة.

وتلتقي أنس جابر المصنفة 27 للبطولة مع الأمريكية صوفيا كينن المصنفة الثانية للبطولة والتي تغلبت على الكندية ليلى فيرنانديز6 / 4 و6 / 3 .

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وهذه هي المرة الثانية فقط في مسيرتها الرياضية التي تتأهل فيها أنس جابر إلى الدور الثالث في إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى حيث سبق لها ذلك في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) في 2017 .

وكانت أفضل نتيجة سابقة لأنس جابر في فلاشينج ميدوز هي الوصول للدور الثاني في 2017 أيضا.

وتأهلت الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة الثامنة عشرة إلى الدور الثالث بالفوز على الرومانية باتريشيا ماريا تيج 6 / 2 و6 / 1 لتلتقي في الدور الثالث مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل وأطاحت بالإسبانية جاربيني موجوروزا المصنفة العاشرة للبطولة بالتغلب عليها 7 / 5 و6 /3 .

وهذه هي أول بطولة تخوضها البلغارية بيرونكوفا منذ ثلاث سنوات لكنها أطاحت بموجوروزا الفائزة بلقبين سابقين في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى والتي بلغت النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وكانت بيرونكوفا /32 عاما/ تركت اللعبة بعد بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) عام 2017 لبدء تكوين أسرة ولكنها عادت الآن بشكل مفاجئ للمشاركة في البطولات بعدما أصبحت أما أيضا.

وتغلبت اليونانية ماريا سكاري المصنفة الخامسة عشرة للبطولة على الأمريكية برناردا بيرا 2 / 6 و6 / 3 و6 / 2 لتلتقي في الدور الثالث مع الأمريكية الأخرى أماندا أنيسيموفا المصنفة 22 للبطولة والتي تغلبت على مواطنتها كاترينا سكوت 4 / 6 و6 / 4 و6 / 1 .

وتأهلت الأمريكية سلون ستيفنز المصنفة الـ26 للبطولة إلى الدور الثالث بالفوز على البيلاروسية أولجا جوفورتسوفا 6 / 2 و6 / 2.