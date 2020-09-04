الرياضة

مرتضي منصور يقود مفاوضات الزمالك لضم دونجا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضي منصور يقود مفاوضات الزمالك لضم دونجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقود مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المفاوضات مع نبيل عماد دونجا نجم نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب إدارة نادي الزمالك في إتمام صفقة نبيل عماد دونجا بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي القادم، من أجل تدعيم وسط ملعب الفريق في ظل إصابة محمود عبدالعزيز وتراجع مستوى محمد حسن وابتعاده عن التشكيل الأساسي لباتريس كارتيرون.

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ويتولى مرتضي منصور المفاوضات مع سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، من أجل إتمام الصفقة لصالح نادي الزمالك بشكل رسمي بناء على طلب باتريس كارتيرون الذي يرغب في إتمام صفقة دونجا بشكل رسمي.

وأشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، عن رغبة نادي بيراميدز في الحصول على خدمات مصطفى محمد إضافة إلي مليون دولار مقابل رحيل نبيل عماد دونجا إلى صفوف نادي الزمالك بشكل نهائي مع نهاية الموسم الجاري.

ويبتعد نبيل عماد دونجا عن التشكيل الأساسي للكرواتي انتي تشاتشيتش، بسبب اعتماده على الثنائي محمد فتحي إضافة إلى محمود حمادة في مركز وسط الملعب مع وجود مساندة من جانب أحمد توفيق خلال الجولات التي يخوضها الفريق السماوي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وبطولة كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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