نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات أزمة ميسي وبرشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير أرجنتينية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة الإسباني.
ووفقاً لما ورد بقناة "TyC Sports" الأرجنتينية، فإن هناك فرصة تتخطى ال 90% أن يظل ميسي داخل جدران الفريق الكاتالوني".
وواصل: "ميسي يُفكر بجدية في البقاء مع الفريق حتى عام 2021، والخروج من الباب الشرعي لبرشلونة بعد نهاية عقده مع النادي".
وكان خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، قد عقد جلسة مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مساء الأربعاء، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، حيث أكد بارتوميو على أن عقد اللاعب مازال ساريًا ولا يمكنه الرحيل.
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