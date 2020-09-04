الرياضة

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الدولي التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، شروطًا صعبة على إدارة الزمالك من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

 

تجديد ساسي للزمالك

 

وينتهي تعاقد الدولي التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع الأبيض فى الموسم المقبل، إذ يحق للاعب التوقيع فى يناير المقبل لأى ناد مجانًا.

Advertisements

 

واشترط وكيل فرجانى ساسى، خلال اتصالاته مع مسؤولى الزمالك، الحصول على 2 مليون دولار فى الموسم لتعويضه عن العرض الخليجى الذى تلقاه مؤخرًا، والذى سيصل قيمته إلى أكثر من ذلك.

 

من جانبه كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن تجديد عقد ساسى أصبح من أولويات الفريق خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا أنه المطلب الأول بالنسبة للفرنسى باتريس كارتيرون.

  ويقدم الدولي التونسى فرجانى ساسى، مستويات مميزة مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية حيث حصد ألقاب كأس السوبر المصري السعودي، وكأس مصر بالإضافة إلى كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي، مما جعله ينال محبة كبير داخل قلوب مشجعي القلعة البيضاء.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا