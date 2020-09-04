كوكا: جاهز لخدمة مصر..عانيت في مسيرتي الاحترافية.. وراهنت صلاح على هذا الأمر| حوار

تحدث الدولي المصري أحمد حسن نجم فريق أولمبياكوس اليوناني، عن العديد من الأسرار، خلال حواره مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".

وقال كوكا:" في عالم كرة القدم تكون الفرص قليلة ويجب استغلالها كما نفعل أمام المرمى لتسجيل الأهداف، كنت أنتظر وأنا فتى صغير قرار تصعيدي للفريق الأول، خصوصا عندما استدعاني مانويل جوزيه لخوض تدريب مع الفريق الأول".

وتابع:" كنت أتمنى أن ألعب في صفوف الفريق الأول، حيث نلت بعد ذلك نجوم مزاملة نجوم كبار سيطروا على أفريقيا مثل أبو تريكة وبركات ومتعب، لكنني في نفس الوقت لم أحصل على فرصة بسبب تواجد هؤلاء النجوم".

".وأضاف:" شاركت بعد ذلك في كأس العالم تحت 20 عاما في كولومبيا 2021، لكن لم أحقق أهدافي خلال البطولة

وتابع:" كنت شغوفا بإظهار قدراتي وتطويريها في الوقت المناسب، لذا قررت خوض تجربة الاحتراف بالانضمام إلى صفوف رايو آفي، أعتقد أنها كانت خطوة مهمة خلال مسيرتي الكروية".

Advertisements

وأشار:" عانيت في بداية رحلتي البرتغالية مع رايو آفي، حيث انتقلت إلى بيئة مختلفة وحياة احترافية، لكن العودة إلى مصر كان أمرا مستبعدا، بعد ذلك منحني المدرب نونو سانتوس الفرصة أمام سبورتنج لشبونة في كأس الرابطة، وسجلت أول أهدافي، وحصلت على الثقة، ثم بدأ مستواي يتطور يوما بعد يوم.

وعن المشاركة في البطولات الأوروبية قال كوكا:" اللعب في الدوري الأوروبي يعطي ميزة إضافية، حيث تختبر قدراتك بمواجهة أندية من مدارس مختلفة".

وواصل:" بعد رحلة احترافية دامت في البرتغال لسنوات، كان لابد من تغيير الأجواء والحوض تجربة جديدة، أعتقد أن الدوري اليوناني تنافسي، والجماهير هنا حماسية، أنا سعيد بارتداء قميص أولمبياكوس، وسأبذل المزيد خلال الفترة المقبلة، من أجل خدمة فريق وإسعاد الجماهير

، فخور بما قدمته خلال مسيرتي الإحترافية".



واستطرد كوكا:" أشكر الكابتن حسام البدري ايضا على تواصلي الدائم معي ودعمي لي بشكل مستمر، أمام مهمتين كبيرتين، وهما التأهل إلى ومونديال 2021، وكأس الأمم الإفريقية، أنا جاهز لخدمة مصر".

وتطرق كوكا للحديث عن لقاءه الأخير بـ محمد صلاح نجم ليفربول، حيث أوصح:" صلاح صديق قديم، ونحن من جيل واحد، تحدثنا عن العديد من الذكريات خلال لقاءنا الأخيرة، وخلال الحديث أخبرته سأسجل أهدافا أكثر من خرل الموسم الجديد، فما كان منه إلا أن قبل الرهان، وقال لي لن تربح".