قبل مواجهتهما اليوم.. تاريخ وأرقام مباريات الأهلي ووادي دجلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وادي دجلة في إطار الجولة الـرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري العام.
وتحمل مباراة الأهلي ووادي دجلة رقم 16 في لقاءات الفريقين، حيث التقى الفريقان في 15 مباراة في منافسات بطولة الدوري منذ الظهور الأول لوادي دجلة بدوري الأضواء والشهرة موسم2010-2011.
حقق الأهلي الفوز في 11 مباراة ، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات منهم مباراتان بنتيجة التعادل السلبي.. بينما حقق وادي دجلة الفوز في مباراة واحدة.
أكبر فوز في تاريخ لقاءات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة3-0 في منافسات الأسبوع السابع هذا الموسم.
أول مواجهة جمعت الفريقين كانت بتاريخ 23 سبتمبر 2010، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد ، بينما كانت آخر مواجهات الفريقين بتاريخ 11-12-2019 وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-0
نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فريق وادي دجلة في 19 مناسبة، بينما استقبلت شباك الأهلي 6 أهداف من دجلة.
ويُعد حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، صاحب أول أهداف الأهلي في شباك دجلة في أول لقاءات الفريقين في موسم 2010-2011، بينما يعد أحمد الشيخ لاعب الفريق الحالي، صاحب آخر أهداف الأهلي في شباك دجلة.
وخرج الأهلي بشباكه نظيفة في 9 مباريات أمام وادي دجلة، فيما فشل مهاجمو الأهلي من هز شباك دجلة في 3 مباريات فقط.
مباراة واحده جمعت الفريقين بعيدا عن منافسات بطولة الدوري الممتاز وجاءت في بطولة كأس مصر وتحديدا في موسم 2016-2017 في إطار منافسات دور ربع نهائي البطولة وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-1.
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